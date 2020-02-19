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Питерец.ру » Политика » 20 лет назад умер Собчак

20 лет назад умер Собчак

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Президент примет участие в мероприятиях, посвященных памяти Собчака

Анатолий Собчак является знаковой фигурой для Петербурга. Этот человек был первым мэром Северной столицы. Он оставил яркий след в истории города. Ровно 20 лет назад Анатолия Александровича не стало.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня пройдут памятные мероприятия в честь Собчака. В них примет участие и Владимир Путин, который был хорошо знаком с Анатолием Александровичем по их совместной работе в Петербурге. По имеющимся сведениям, Владимир Владимирович возложит цветы к памятнику Собчака в Васильеостровском районе. Затем глава государства посетит концерт в филармонии им. Шостаковича. Это мероприятие тоже приурочено к годовщине смерти Собчака.

Владимир Путин всегда отзывался о своем бывшем начальнике с уважением. Владимир Владимирович не мог не побывать в этот день в Петербурге.

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