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Питерец.ру » Политика » В Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

В Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
РенТВ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром 23 июля начали переговоры в Константиновском дворце

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром 23 июля начали переговоры в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Лкашенко заметил, что об этой встрече они договаривались полгода назад. В начале общения российский лидер отметил хорошее состояние экономик России и Белоруссии.

"Хотел бы отметить, что все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали", - сказал Путин.

Лукашенко прилетел в Петербург вечером 22 июля, чтобы встретиться с российским лидером. У трапа самолета его встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Как информировал Кремль, 23 июля  Путин и Лукашенко обсудят вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества Москвы и Минска, а также интеграционного взаимодействия стран в рамках Союзного государства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: РенТВ
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