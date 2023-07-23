В Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утром 23 июля начали переговоры в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом.

Лкашенко заметил, что об этой встрече они договаривались полгода назад. В начале общения российский лидер отметил хорошее состояние экономик России и Белоруссии.

"Хотел бы отметить, что все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали", - сказал Путин.

Лукашенко прилетел в Петербург вечером 22 июля, чтобы встретиться с российским лидером. У трапа самолета его встретил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Как информировал Кремль, 23 июля Путин и Лукашенко обсудят вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества Москвы и Минска, а также интеграционного взаимодействия стран в рамках Союзного государства.