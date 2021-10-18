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Питерец.ру » Политика » Путин не может общаться с Зеленским

Путин не может общаться с Зеленским

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bbc.com
Президент Путин испытывает сложности при общении со своим украинским коллегой

Отношения между Россией и Украиной переживают сложнейшие врема. Этих отношений просто нет. Отсутствуют какие-либо предпосылки для встречи между президентами.

Дмитрий Песков сообщил, что Путину очень трудно разговаривать с Зеленским. Глава Украины упоминает, что наша страна участвует в конфликте на Донбассе. Как в такой ситуации можно о чем-то разговаривать? В документе ООН Россия не указана в числе этих участников. Получается, что Зеленский отрицает данный факт. Путину сложно взаимодействовать с этим человеком.

«Питерец.ру» отмечает, что логика российских властей понятна. Сложно общаться с тем, кто говорить с тобой на разных языках. Невозможно взаимодействовать с тем, кто этого взаимодействия и не хочет. И это не игра в обиды, а объективная реальность происходящего.

Недавно свое отношение к украинской проблеме высказал и Дмитрий Медведев. Он считает, что нужно переждать, поскольку разговаривать с нынешней властью Киева бесполезно.

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