Путин не может общаться с Зеленским

Отношения между Россией и Украиной переживают сложнейшие врема. Этих отношений просто нет. Отсутствуют какие-либо предпосылки для встречи между президентами.

Дмитрий Песков сообщил, что Путину очень трудно разговаривать с Зеленским. Глава Украины упоминает, что наша страна участвует в конфликте на Донбассе. Как в такой ситуации можно о чем-то разговаривать? В документе ООН Россия не указана в числе этих участников. Получается, что Зеленский отрицает данный факт. Путину сложно взаимодействовать с этим человеком.

«Питерец.ру» отмечает, что логика российских властей понятна. Сложно общаться с тем, кто говорить с тобой на разных языках. Невозможно взаимодействовать с тем, кто этого взаимодействия и не хочет. И это не игра в обиды, а объективная реальность происходящего.

Недавно свое отношение к украинской проблеме высказал и Дмитрий Медведев. Он считает, что нужно переждать, поскольку разговаривать с нынешней властью Киева бесполезно.