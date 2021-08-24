ента новостей

08:54
Нелегальным свалкам сказали «нет»
08:50
Война с намывом продолжается
08:46
Зеленский всерьез намерен вернуть Крым?
00:49
Константин Богомолов поставил партийный съезд «Новым людям»
19:45
На развязке КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют съезд
10:34
В Петербурге наряд ДПС со стрельбой и погоней задержал пьяного водителя
10:27
Европа откажется от российского газа?
09:26
Комнаты пользуются спросом
08:44
Военные и пенсионеры получат выплаты
22:52
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
11:27
Снова всплыла тема Навального
10:34
Петербургские трамваи пользуются спросом
09:31
Буланову зарегистрируют на выборы в ЗакС?
00:14
Захар Прилепин 22 августа будет выступать в «Буквоеде» на Невском, начало – в 14:00
12:51
В Ленобласти перекроют мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «DIRLANDA»
12:46
В Ленобласти открылся молодежный образовательный форум «Ладога»
12:34
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
12:17
В Кудрово девушка выпала с 10-го этажа
12:11
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности
12:06
Люди против прививок?
11:20
Гусар размахивал саблей
10:52
Нелегально принимали металлолом
23:08
СКА потерпел чувствительное поражение от «Салавата Юлаева» в Казани
19:27
На внутреннем кольце КАД между развязками с Пулковским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
13:59
В Ленобласти часть пляжа досталась местному депутату
13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
13:22
В Петербурге отечественный автомобиль сбил 9-летнюю девочку
11:36
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
11:34
В Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь гражданину, получившему ножевое ранение
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Зеленский всерьез намерен вернуть Крым?

Зеленский всерьез намерен вернуть Крым?

0
5
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
news.ru
Украина проводит саммит по крымскому вопросу

Глава Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возвращения Крыма. По словам украинского лидера, начинается обратный отчет до возвращения полуострова в состав государства.

Возникает вопрос: «Неужели Зеленский всерьез верит в осуществимость данной цели?» Слова украинского президента больше напоминают пустые лозунги, способствующие созданию информационного шума.

«Питерец.ру» считает, что вряд ли саммит «Крымская платформа» приведет к какому-либо результату. На это мероприятие не приехали ведущие западные лидеры. Да, Европа не поддержала включение Крыма в состав РФ. Этот факт был даже осужден многими странами, о чем свидетельствуют многочисленные санкции в отношении России. Но при этом Запад уже свыкся с мыслью, что Крым перешел в состав России. Так что действия Зеленского больше напоминают имитацию бурной деятельности, а не конструктивный подход. Шансов вернуть полуостров у Украины нет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-05-2019, 08:34
Зеленский заговорил о санкциях
22-04-2019, 08:57
Зеленский победил
2-12-2019, 08:11
Путин встретится с Зеленским – что это даст?
30-10-2014, 15:08
Явлинский предлагает повторно опросить жителей Крыма
18-03-2014, 20:29
Почему так радуется наш народ?
2-07-2020, 08:39
Поезд на курорт Крыма

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
254
19-08-2021, 13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
0
256
19-08-2021, 13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
0
233
19-08-2021, 13:22
В Петербурге отечественный автомобиль сбил 9-летнюю девочку
0
236
18-08-2021, 11:04
В Ленобласти водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево
Наверх