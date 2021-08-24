Зеленский всерьез намерен вернуть Крым?

Глава Украины Владимир Зеленский высказался по поводу возвращения Крыма. По словам украинского лидера, начинается обратный отчет до возвращения полуострова в состав государства.

Возникает вопрос: «Неужели Зеленский всерьез верит в осуществимость данной цели?» Слова украинского президента больше напоминают пустые лозунги, способствующие созданию информационного шума.

«Питерец.ру» считает, что вряд ли саммит «Крымская платформа» приведет к какому-либо результату. На это мероприятие не приехали ведущие западные лидеры. Да, Европа не поддержала включение Крыма в состав РФ. Этот факт был даже осужден многими странами, о чем свидетельствуют многочисленные санкции в отношении России. Но при этом Запад уже свыкся с мыслью, что Крым перешел в состав России. Так что действия Зеленского больше напоминают имитацию бурной деятельности, а не конструктивный подход. Шансов вернуть полуостров у Украины нет.