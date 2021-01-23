Политолог о возрастных чиновниках

«Питерец.ру» отмечает, что в Госдуму РФ внесен законопроект, позволяющий госслужащим, которые были назначены на свои должности главой государства, осуществлять эту деятельность без возрастных ограничений. Эта инициатива самого президента Путина.

Петербургский политолог Владимир Гельман считает, что это естественная реакция руководителя, который стремится сохранить у власти сверстников. Однако такая ситуация не лучшим образом скажется на политической системе страны. Нечто подобное происходило во времена Брежнева, когда высокие государственные чиновники не уходили на пенсию, а работали до конца и уже отправлялись в мир иной. По словам Гельмана, в такой ситуации люди, находящиеся на вторых и третьих ролях, окажутся демотивированными.