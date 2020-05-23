Почему Путин обращается к теме СССР

Петербургский политолог Григорий Голосов подчеркнул, что президент Путин не заря часто упоминает СССР. В его речах эта тема слала неким риторическим приемом, который дает определенный эффект.

Путин не раз положительно отзывался о советском наследии. Он даже называл развал Советского Союза крупнейшей гуманитарной катастрофой XX века. Глава российского государства понимает, что некоторые люди переживают ностальгию по тем временам. Это касается жителей, которые не сталкивались с отрицательными моментами того режима.

По словам Голосова, советская риторика будет и дальше активно присутствовать в речах президента. «Питерец.ру» считает, что подобная точка зрения не лишена здравого смысла.