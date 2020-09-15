Заместитель председателя «молодежного» Комитета откроет фотовыставку

16 сентября в 12.00 во дворе Государственной академической капеллы Петербурга (по адресу: наб. реки Мойки, 20) откроется фотовыставка, посвященная добровольцам Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. 27 волонтеров и партнеров акции, которые активно помогали петербуржцам в период самоизоляции, стали лицами проекта.

В церемонии открытия выставки примут участие заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Марина Григорьева и волонетры.

За время проведения акции к региональному Штабу волонтеров присоединилось 4 425 волонтера, а также более 20 партнеров. Заявку на помощь Штаб получил от 22 714 пожилых заявителей, а при участии партнерских организаций бесплатная гуманитарная помощь была оказана 210 613 нуждающимся гражданам. За 4 месяца работы в Штаб волонтеров поступило 16 542 обращения по различным вопросам.

Организаторы фотовыставки: Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Дома молодежи Санкт-Петербурга.