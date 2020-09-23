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Питерец.ру » Общество » «Молодежный» Комитет запустил конкурс для молодежных советов

«Молодежный» Комитет запустил конкурс для молодежных советов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями среди молодежных советов Петербурга.

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями среди молодежных советов Петербурга. В рамках конкурса будет оцениваться их деятельность.

Результатом станет рейтинг, составленный на основе той информации, которую предоставят представители советов. Максимальная оценка составит 100 баллов.

Заявки принимаются с 23 сентября по 6 октября 2020 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 31, каб. № 5, с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Материалы нужно предоставить на бумажном носителе за подписью председателя районного молодежного совета и начальника отдела администрации района Санкт-Петербурга, курирующего направление государственной молодежной политики.

В конце октября пройдет торжественное подведение итогов конкурса, где председатели районных молодежных советов выступят перед комиссией и расскажут о тех активностях, которыми они занимаются. Затем комиссия выставит баллы, определив лучших. Каждый молодежный совет получит в подарок брендированную продукцию.

Конкурс проводится «молодежным» Комитетом с 2018 года в целях развития, оценки и стимулирования деятельности районных молодежных советов Санкт-Петербурга.

Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе: специалист 1 категории отдела по поддержке молодежных инициатив и реализации программ в сфере государственной молодежной политики Юлия Пилипенко, тел. 417-25-64.

Источник: Комитет по молодежной политике
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