Губернатор поручил рассмотреть возможность открыть в сентябре молодежные клубы

Об этом председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец рассказала на станицах своих соцсетей после объезда Калининского района, где она была вместе с Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Спросила Александра Дмитриевича о возможности с сентября открыть молодежные клубы в Петербурге. Губернатор поручил согласовать перечень необходимых мер безопасности, и при соблюдении всех этих мер клубы в сентябре откроют двери для молодежи. Наконец-то... не знаю как вы, а я уже порядком устала от онлайн общения», - пишет Аблец.

Напомним, в каждом районе практически в пешей доступности от вашего дома работают молодежные клубы, где с 14 до 30 лет можно заниматься спортом, языками, танцами, пользоваться молодежными коворкингами и много чем еще БЕСПЛАТНО. Их по городу 334.