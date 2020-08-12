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Питерец.ру » Общество » Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно

Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Молодых петербуржцев приглашают на онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно

СЕГОДНЯ, в Международный день молодежи, 12 августа, Дом молодежи Санкт-Петербурга, молодежный коворкинг «Легко» и Лаборатория проектного мышления «План А!» проводят первый большой онлайн-баттл #Петербургэтоинтесно. 

В 12.00 одновременно с залпом из пушки Петропавловской крепости в аккаунте молодежного коворкинга «Легко» ВКонтакте (@legkoindahouse) и ровно до 22.22 будут выкладываться на стене сообщества каверзные вопросы о том, как работает молодежная политика в России и за рубежом, о достопримечательностях Петербурга, связанных с международным молодежным сотрудничеством, об интересном, молодежном и насквозь петербуржском.

Самые активные участники баттла, которые дадут наибольшее количество правильных ответов и окажутся максимально быстрыми, получат сувениры от бренда молодежной политики нашего города #МыПетербург.

А самый продуктивный онлайн-баталист станет обладателем специального приза от председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлии Аблец.

Источник: Комитет по молодежной политике
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