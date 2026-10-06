На КАД в районе Мурино перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на КАД Санкт-Петербурга. На развязке с трассой Санкт-Петербург–Матокса (у Мурино) с 8 по 13 октября будут закрыты две полосы.

В связи с ремонтом дорожного покрытия перекрытию подлежат переходно-скоростная, первая и вторая полосы. На третьей и четвертой полосах скорость ограничат до 50 км/ч. Работы запланированы в соответствии с согласованной схемой организации движения.

Для безопасности установят временные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнальные фонари. Данные о перекрытиях появятся на табло автоматизированной системы управления движением КАД.

Начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский уточнил: работы идут на 32-м километре внешнего кольца КАД, круглосуточно, в две смены.