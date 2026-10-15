Мост через Свирь разведут для прохода по реке ледокола «Капитан Плахин»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает о полном прекращении движения транспорта по федеральной трассе Р-21 «Кола» (маршрут Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией) 16 октября. Ограничения будут действовать в течение двух часов.

Причиной временного закрытия дороги станет разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре трассы Р-21 «Кола» близ города Лодейное Поле в Ленинградской области. Это необходимо для обеспечения прохода ледокола «Капитан Плахин», высота которого составляет 16,8 метра, по реке в южном направлении. Работы по разводке моста, который используется как для автомобильного, так и для железнодорожного транспорта, проведут представители ОАО «РЖД».

Перекрытие движения запланировано на период с 12:50 до 15:00. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что в указанное время будет полностью остановлено движение автомобильного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» настоятельно рекомендует водителям принять эту информацию во внимание при составлении своих маршрутов, чтобы избежать неудобств.