В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода теплохода «Сигулда»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения на федеральной трассе Р-21 «Кола» 1 октября 2026 года в Лодейнопольском районе Ленобласти. Ограничение продлится два часа — с 12:50 до 15:00.

В указанный период будет разведён совмещённый мост через реку Свирь на 236-м километре дороги у города Лодейное Поле (Ленинградская область). Причина — проход теплохода «Сигулда» высотой 22 метра. Разводку выполняют специалисты ОАО «РЖД».

Мост предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта. На время разводки проезд для всех видов автотранспорта будет закрыт полностью.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подтвердил данную информацию. Ведомство настоятельно рекомендует учитывать это ограничение при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.