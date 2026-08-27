Работы на Вантовом мосту полностью завершены

«По состоянию на 02:00 27 августа работы по ликвидации колейности на Большом Обуховском мосту через реку Нева (Вантовый мост) полностью завершены. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.