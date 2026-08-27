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Питерец.ру » Общество » Работы на Вантовом мосту полностью завершены

Работы на Вантовом мосту полностью завершены

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Работы на Вантовом мосту в составе КАД полностью завершены

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об окончании дорожных работ на 57-ом километре автомобильной дороги федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (КАД).

«По состоянию на 02:00 27 августа работы по ликвидации колейности на Большом Обуховском мосту через реку Нева (Вантовый мост) полностью завершены. Выполнен весь объём запланированных работ. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы. Ограничения сняты. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Колейность устранена на всей проезжей части Вантового моста.

Все по теме: Невский район, КАД, Вантовый мост, ремонт дорог
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