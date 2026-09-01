На КАД завершены работы в районе развязки с Московским шоссе

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» проинформировало о завершении ремонтных мероприятий на 65-м километре федеральной трассы А-118 — Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга.

Как заявил начальник регионального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский, к 06:00 1 сентября были полностью завершены работы по замене двух деформационных швов на развязке с Московским шоссе (М-10 «Россия»). В ходе ремонта действовали временные ограничения: попеременно перекрывались две полосы, а максимальная скорость была снижена до 50 км/ч. Все намеченные мероприятия выполнены в полном объеме. Временные дорожные знаки и ограждения убраны, ограничения отменены. Транспортный поток восстановлен и движется в обычном режиме.

Ремонтные работы стартовали 23 июля.