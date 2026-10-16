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Мост через Свирь разведут для прохода барже-буксирного состава «Бравый», «Экомарин-3» и «Вулкан»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
В Ленобласти федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

17 октября, с 12:50 до 15:00, движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Мурманск) будет полностью остановлено на два часа. Причиной является разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре дороги, недалеко от города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Это временное ограничение связано с проходом барже-буксирного состава, состоящего из судов «Бравый», «Экомарин-3» и «Вулкан», имеющих максимальный высотный габарит 17 метров. Разводку моста, который одновременно используется для автомобильного и железнодорожного транспорта, будут проводить представители ОАО «РЖД» для обеспечения прохода судов вверх по реке.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, если суда не подойдут к мосту в назначенное время, разводка будет перенесена на 18 октября, в тот же временной интервал.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») рекомендует водителям принять эту информацию во внимание при планировании своих поездок.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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