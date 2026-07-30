На Большом проспекте В.О. отреставрировали концертный зал Дома молодёжи

Александр Беглов посетил сегодня выставку достижений Василеостровского района Петербурга, открывшуюся в Доме молодёжи на Большом проспекте В. О., 65. В осмотре экспозиции приняли участие депутаты Госдумы Сергей Боярский и Елена Цунаева, а также депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Выставка является частью городского проекта, инициированного после экспозиции «Мой Петербург». Она демонстрирует реализацию программы «Десять приоритетов развития Санкт-Петербурга», утвержденной два года назад совместно с «Единой Россией».

Губернатор отметил особую роль Васильевского острова для Петербурга, назвав Стрелку Васильевского острова «местом силы». Он подчеркнул, что район активно развивается: ликвидируется дефицит социальных объектов, благоустраиваются территории, сохраняются исторические памятники, а развитие ориентировано на комфорт жителей. Беглов поблагодарил жителей за вклад в развитие города и страны.

На выставке представлены материалы о развитии района, его истории и интерактивная карта. Отдельное внимание уделено специальной военной операции. На втором этаже организована зона мастер-классов для детей, где учащиеся гимназии № 642 представили проекты по робототехнике и созданию беспилотников. В прошлом году в этой гимназии открылся крупнейший в районе корпус на 1375 мест.

Губернатор подчеркнул, что Василеостровский район остается одним из культурных центров города: после реконструкции открыт Центр современного искусства имени Сергея Курёхина, модернизирована библиотека имени Льва Толстого. В сфере здравоохранения в 2025 году открылось отделение медицинской реабилитации, уделяющее внимание ветеранам СВО. В сентябре запланировано открытие поликлинического комплекса на набережной Миклухо-Маклая, рассчитанного на 800 посещений в день.

Район лидирует в создании общественных пространств: благоустроены сквер «Осенний марафон», фонтан «Пётр Первый», Румянцевский сад. Продолжается развитие Линейного парка, который за пять лет превратился в современное общественное пространство. Открытие станции метро «Горный институт» знаменует новый этап транспортного развития.

Дом молодежи, где проходит выставка, расположен в здании бывшей постройки 1818–1820 годов, которое является объектом культурного наследия. После реставрации фасада и кровли завершены работы по восстановлению концертного зала имени Сергея Рахманинова, включая элементы декора и росписи. Губернатор вручил директору Дома молодежи сертификат на светотехническое оборудование.

Александр Беглов и Сергей Боярский вручили ветеранам СВО Почётные знаки «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт‑Петербурга».