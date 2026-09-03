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Питерец.ру » Общество » На Богатырском проспекте завершен ремонт дорожного покрытия

На Богатырском проспекте завершен ремонт дорожного покрытия

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Приморском районе Петербурга завершён ремонт Богатырского проспекта

В Приморском районе Петербурга в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» дорожники обновили свыше 100 тысяч квадратных метров асфальта на Богатырском проспекте. Работы охватили участки от Стародеревенской до Байконурской улицы и от Туристской до Шуваловского проспекта: заменили люки, переставили бордюры, уложили свежее покрытие на проезжей части и тротуарах, обновили разметку.

«В последние годы мы создаём принципиально новый транспортный каркас города. Строим магистрали, мосты, путепроводы, реконструируем существующие объекты. Транспортное сообщение в городе должно быть удобным, а дороги - качественными. Уделяем большое внимание комплексному ремонту как небольших улиц, так и магистралей с интенсивным движением. Богатырский проспект – один из важнейших объектов дорожного сезона 2026 года. Он всегда находится под нагрузкой – связывает крупные транспортные артерии. Рядом с ним расположены школы, детские сады, поликлиники, библиотеки, детские досуговые учреждения», – отметил губернатор Александр Беглов.

Всего в 2026 году в адресную программу ремонта на берегах Невы включено около 80 адресов. В Приморском районе обновляется более 10 км дорог. Уже завершены работы на Парашютной и Нижне-Каменской улицах, продолжается ремонт на Земледельческой. Также приведено в норматив свыше 4 км трамвайных путей на Гаккелевской и Стародеревенской улицах.

В 2025 году в районе отремонтировали более 14 км магистралей — Афанасьевскую, Новоутиную, Гаккелевскую, Торжковскую, Савушкина, дорогу в Каменку, Липовую аллею и Торфяную дорогу. Модернизировано трамвайное полотно на Савушкина (около 4 км от «Приморского проспекта» до Туристской).

Параллельно строится магистраль М-32. Она даст жителям выезд на Приморское шоссе у Лахтинского разлива, минуя переезд у станции Ольгино. Это перераспределит потоки, снизит заторы и аварийность.

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