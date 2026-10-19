«Динамо-СПб» ушло от поражения во Владимире на 93-й минуте

В матче 28-го тура LEON-Второй лиги Б «Динамо-СПб» на выезде сыграло вничью с «Торпедо-Владимир» — 1:1.

Первый тайм завершился без голов, хотя петербуржцы создали несколько опасных моментов. На 34-й минуте хозяева выдержали сразу три удара в одной атаке: Максим Вафиев справился с попытками Данилы Ежкова и Дмитрия Бородина, а добивание Михаила Яковлева накрыл защитник.

После перерыва бело-голубые продолжили атаковать, однако счёт открыли владимирцы. На 74-й минуте Максим Полковников, прерывая прострел Данила Соболева, срезал мяч в собственные ворота. Команда Сергея Рыжикова отыгралась в компенсированное время: на 93-й минуте после подачи Александра Масалова со штрафного и борьбы в штрафной Дмитрий Курошев переправил мяч в сетку.

Следующий матч «Динамо-СПб» проведёт 24 октября против «Звезды». Заключительная домашняя встреча года состоится на стадионе «Кировец» и начнётся в 14:00.