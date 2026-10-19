В Авиагородке дорожники завершили ремонт на Стартовой улице

Дорожные работы завершены на одной из улиц в Московском районе, расположенной на территории Авиагородка. Данная магистраль, являющаяся важным транспортным узлом, обеспечивает связь между Пулковским шоссе и территорией аэропорта «Пулково-2». По обновленному участку курсируют автобусы маршрутов №13, 13А, 263, а в непосредственной близости расположена железнодорожная станция «Аэропорт».

В рамках ремонта специалисты восстановили около километра дорожного полотна. Обновлено порядка 19 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, включая проезжую часть и тротуары.

Напомним, что ранее в Московском районе проводились аналогичные ремонтные мероприятия на проспекте Юрия Гагарина, а также на улицах Сызранской и Благодатной.