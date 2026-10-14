В трех района Петербурга введут ограничения на движение транспорта с 15 октября

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ будут введены временные ограничения на движение транспорта.

Красногвардейский район: С 15 по 18 октября будет ограничено движение по Новочеркасскому проспекту на участке от Заневского проспекта до Таллинской улицы.

Курортный район: С 15 октября 2026 года по 16 апреля 2027 года движение транспорта будет ограничено на Приморском шоссе в Сестрорецке, в районе Рубежного путепровода у улицы Комбата Широкова.

Пушкинский район: С 15 октября по 14 ноября будут действовать ограничения на Киевском шоссе в Пушкине, на отрезке от Волхонского шоссе до границы Ленинградской области.

Полная информация обо всех ограничениях, связанных со строительными и ремонтными работами, представлена на интерактивной карте на официальном сайте ГАТИ: gati-online.ru/.

Водителей просят проявлять повышенную внимательность на дорогах. Необходимо обращать внимание на установленные информационные щиты, содержащие схемы объезда и указатели альтернативных маршрутов движения.