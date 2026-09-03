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Питерец.ру » Общество » В трех района Петербурга планируется ограничение дорожного движения с 5 сентября

В трех района Петербурга планируется ограничение дорожного движения с 5 сентября

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 5 сентября

ГАТИ сообщает о планируемых ограничениях и перекрытиях движения с 5 сентября.

Выборгский район

С 5 по 22 сентября из-за ремонта дороги ограничивается проезд по Гренадерской улице — от Выборгской набережной до Лесного проспекта (с 5 по 21 сентября).

Калининский район

С 5 по 9 сентября в связи с реконструкцией инженерных сетей (с 3 августа по 29 сентября) вводится ограничение на улице Обручевых — от проспекта Науки до улицы Рериха. Объезд: аллея Академика Глушко, улицы Академика Константинова, Академика Байкова, Вавиловых, Гидротехников, Гжатская, Тихорецкий и Гражданский проспекты, проспект Науки.

Приморский район

С 5 по 6 сентября из-за ремонта покрытия закрывается движение по Беговой улице — от Приморского проспекта до улицы Савушкина. Объезд: Школьная, Яхтенная, Савушкина, Туристская улицы, Приморский проспект.

Будьте внимательны, следите за информационными щитами со схемами и указателями объездов. Все ограничения из-за земляных, строительных и ремонтных работ доступны на карте на сайте ГАТИ.

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