В Петербурге упрощена процедура получения бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, которое призвано облегчить процесс получения бесплатной правовой поддержки для для участников специальной военной операции и членов их семей.

В соответствии с обновленными правилами, участники СВО и их семьи освобождаются от необходимости получать предварительное направление из районных администраций при обращении за бесплатной юридической помощью, гарантированной государством согласно действующим нормативным актам. Теперь они имеют возможность напрямую подавать заявление и необходимые документы непосредственно адвокатам.

Перечень юристов, предоставляющих услуги в рамках государственной программы бесплатной юридической помощи, опубликован на официальном интернет-ресурсе Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Адрес для ознакомления: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/socialnye-voprosy/urist/.