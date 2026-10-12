ента новостей

14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
13:54
Петербургские серферы завоевали серебро Спартакиады народов России
12:13
В Петербурге стартует традиционная Неделя чистоты
11:44
В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП
11:35
В центре Петербурга задержали подозреваемых в стрельбе из пневматики
11:23
В Мурино задержали подозреваемого в поджоге гаража и автомобиля соседа
10:33
В Петербурге упрощена процедура получения бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей
09:58
Полицейские Петербурга задержали участников мошеннической схемы с льготной ипотекой
21:16
В Красном Селе пьяный лихач врезался в памятник воинской славы
23:57
Водителя, удерживавшего судебного пристава задержали в Ленобласти
23:55
В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека
13:25
В Петербурге конфликт у питейного заведения завершился поножовщиной
13:21
В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже
13:15
В Петербурге оперативники задержали мужчину с партией марихуаны
13:11
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве родственника
13:07
Мост через Свирь разведут для прохода яхты «Мария»
13:03
На развязке КАД с Красносельским шоссе полностью перекроют выделенный боковой проезд, первую полосу и четыре съезда
13:00
Поймали еще двоих участников массовой драки у ТП в Приморском районе
12:55
В Петербурге полицейские задержали вербовщиков дропперов
12:51
В Новоселье полицейские искали нелегалов
16:32
В Музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка «Прорастая в словах»
16:27
В Петербурге задержали четверых участников драки у торгового центра
15:43
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое и грабеже
15:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Логан»
15:18
В поселке Неппово конфликт пациентов медучреждения закончился поножовщиной
15:12
В Шушарах конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой из газового пистолета
15:03
На Смоленской улице пьяный мужчина поджог дверь своей соседки
14:59
В Ленобласти задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
14:53
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом подростку
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге упрощена процедура получения бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей

В Петербурге упрощена процедура получения бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Magnific
Александр Беглов: Упрощён порядок предоставления бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, которое призвано облегчить процесс получения бесплатной правовой поддержки для для участников специальной военной операции и членов их семей.

В соответствии с обновленными правилами, участники СВО и их семьи освобождаются от необходимости получать предварительное направление из районных администраций при обращении за бесплатной юридической помощью, гарантированной государством согласно действующим нормативным актам. Теперь они имеют возможность напрямую подавать заявление и необходимые документы непосредственно адвокатам.

Перечень юристов, предоставляющих услуги в рамках государственной программы бесплатной юридической помощи, опубликован на официальном интернет-ресурсе Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Адрес для ознакомления: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/socialnye-voprosy/urist/.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

30-07-2026, 16:36
На Большом проспекте В.О. отреставрировали концертный зал Дома молодёжи
7-08-2026, 09:45
Беглов вручил награды работникам строительного комплекса Петербурга
18-09-2026, 12:49
Беглов проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСа
10-08-2026, 10:20
В БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт «Говорит Ленинградское радио» – дань памяти героям Ленинградской битвы
27-09-2026, 21:39
Гражданство Турции в 2026 году: условия получения
16-07-2026, 10:10
В Кронштадте установят памятник русским морякам «Ангелы Мессины»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Сегодня, 11:44
В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП
Вчера, 21:16
В Красном Селе пьяный лихач врезался в памятник воинской славы
9-10-2026, 23:55
В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека
Наверх