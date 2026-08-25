Преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена проведут школы русского языка для учителей и студентов из Вьетнама и Монголии

В Москве стартовали две школы русского языка: «Учу великому» для педагогов из Вьетнама и «Учусь великому» для студентов из Монголии. Их проведут преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена.

Вьетнамские учителя пройдут профессиональную программу повышения квалификации по инновационным практиками обучения русскому языку как иностранному. Они изучат смысловую структуру русского языка — от азбуки до знаков препинания и роли отдельных частей речи, обсудят современные технологии в образовании, в том числе возможности искусственного интеллекта в преподавании. Практическая часть школы включает разработку новых учебных пособий с использованием интерактивных методов.

Студенты из Монголии смогут изучить педагогические методики и современные образовательные технологии, применяемые на уроках русского языка.

Кроме образовательной части, участники интенсивов посетят музеи, театры и знаковые достопримечательности столицы.

Напомним, ранее специалисты РГПУ им. А. И. Герцена проводили школы «Учу великому» для преподавателей из Узбекистана, Китая и Вьетнама. Проекты «Учу великому» и «Учусь великому» реализуются фондом поддержки бизнес-программ и проектов «Прорыв». Они направлены на повышение качества преподавания русского языка за рубежом, укрепление интереса иностранных педагогов к изучению России и русского языка, создание мотивации к продвижению русской культуры в своих странах, систематизацию современных подходов к преподаванию русского языка как иностранного.

Кроме того, Герценовский университет курирует работу центров открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Китае, Узбекистане, Монголии, Вьетнаме и Лаосе. В прошлом году обучение в них прошли почти 2 тыс. слушателей, столько же стали участниками мероприятий просветительского и образовательного характера. В 2025 году вуз организовал программы повышения квалификации для 300 узбекских педагогов и 62 преподавателей русского языка как иностранного из Вьетнама и Лаоса. В Монголии при взаимодействии с местным Министерством образования и науки университет провел двухнедельную программу повышения квалификации для 59 монгольских учителей русского языка.