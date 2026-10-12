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Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартует традиционная Неделя чистоты

В Петербурге стартует традиционная Неделя чистоты

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В рамках месячника по благоустройству ГАТИ проводит традиционную Неделю чистоты.

С 12 по 17 октября ГАТИ организует Неделю чистоты, являющуюся частью месячника по благоустройству. Основная цель мероприятия – проверка состояния фасадов нежилых объектов и прилегающих к ним участков с последующим устранением выявленных недочетов.

ГАТИ отмечает тенденцию к снижению числа нарушений при одновременном расширении масштабов акции. Так, в прошлом осеннем мероприятии инспекторы проверили примерно 1500 объектов, что на треть больше, чем годом ранее, однако количество зафиксированных нарушений сократилось на 28%.

По результатам прошлогоднего мониторинга, 120 из 170 обнаруженных нарушений были устранены незамедлительно, остальные – позднее, в том числе и благодаря работе нейросетевых комплексов «Городовой». Эти комплексы, использующие искусственный интеллект, продолжат свою работу и во время текущей Недели чистоты, выявляя графические изображения и другие несоответствия.

Важно подчеркнуть, что Неделя чистоты не является разовой акцией. Требования к содержанию фасадов и прилегающих территорий в надлежащем состоянии действуют постоянно, а не только во время проверок. На это ГАТИ делает особый акцент, обращаясь к частным собственникам имущества.

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