В Петербурге стартовала Неделя сохранения здоровья мозга

С 20 по 27 июля в Санкт-Петербурге проходит Неделя здоровья мозга, приуроченная к Всемирному дню мозга, отмечаемому 22 июля. Горожанам предлагают бесплатные лекции, медицинские осмотры и консультации специалистов. Основная цель мероприятия – предоставить жителям города практические знания для поддержания умственной активности и профилактики серьезных заболеваний.

Ключевым событием станет акция «Чекап для мозга», которая состоится 22 июля в 15:00 в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики по адресу: Итальянская, 25. Участники смогут пройти тестирование когнитивных функций, оценить память и внимание, получить врачебную консультацию и посетить Музей гигиены. Участие бесплатное.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что приоритетом является повышение качества и продолжительности жизни петербуржцев, а когнитивное здоровье играет в этом ключевую роль. Он отметил, что в рамках приоритета «Здоровье петербуржцев» формируется система, где профилактика становится неотъемлемой частью повседневности, благодаря открытию центров здорового долголетия и проведению тематических недель здоровья.

В Санкт-Петербурге функционирует сеть из 17 региональных сосудистых центров, которые обеспечивают круглосуточную помощь пациентам с острым коронарным синдромом и нарушениями мозгового кровообращения, включая применение высокотехнологичных методов лечения.

Медики напоминают о возможности предотвратить инсульт путем контроля артериального давления, уровня глюкозы и холестерина, ведения здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу при ухудшении самочувствия. В течение всей недели на площадках «Территории здоровья» будут доступны проверки сосудистых факторов риска, включая анализ уровня холестерина. Информационная кампания также будет проводиться через городское телевидение, социальные сети и официальные сайты медицинских учреждений.