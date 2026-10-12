ента новостей

14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
13:54
Петербургские серферы завоевали серебро Спартакиады народов России
12:13
В Петербурге стартует традиционная Неделя чистоты
11:44
В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП
11:35
В центре Петербурга задержали подозреваемых в стрельбе из пневматики
11:23
В Мурино задержали подозреваемого в поджоге гаража и автомобиля соседа
10:33
В Петербурге упрощена процедура получения бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и членам их семей
09:58
Полицейские Петербурга задержали участников мошеннической схемы с льготной ипотекой
21:16
В Красном Селе пьяный лихач врезался в памятник воинской славы
23:57
Водителя, удерживавшего судебного пристава задержали в Ленобласти
23:55
В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека
13:25
В Петербурге конфликт у питейного заведения завершился поножовщиной
13:21
В Кудрово задержан подозреваемый в грабеже
13:15
В Петербурге оперативники задержали мужчину с партией марихуаны
13:11
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве родственника
13:07
Мост через Свирь разведут для прохода яхты «Мария»
13:03
На развязке КАД с Красносельским шоссе полностью перекроют выделенный боковой проезд, первую полосу и четыре съезда
13:00
Поймали еще двоих участников массовой драки у ТП в Приморском районе
12:55
В Петербурге полицейские задержали вербовщиков дропперов
12:51
В Новоселье полицейские искали нелегалов
16:32
В Музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка «Прорастая в словах»
16:27
В Петербурге задержали четверых участников драки у торгового центра
15:43
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое и грабеже
15:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Логан»
15:18
В поселке Неппово конфликт пациентов медучреждения закончился поножовщиной
15:12
В Шушарах конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой из газового пистолета
15:03
На Смоленской улице пьяный мужчина поджог дверь своей соседки
14:59
В Ленобласти задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
14:53
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом подростку
14:29
В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Петербургские серферы завоевали серебро Спартакиады народов России

Петербургские серферы завоевали серебро Спартакиады народов России

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Комитет по спорту
Петербургские серферы оседлали балтийскую волну и привезли серебро Спартакиады народов России

В Калининградской области завершились соревнования по серфингу, проводившиеся в рамках Спартакиады народов России.

Сборная команда Санкт-Петербурга продемонстрировала выдающиеся результаты, заняв второе общекомандное место.

Серфинг, особенно на Балтике, требует от спортсменов не только физической подготовки, но и сильного духа. Изменчивая балтийская волна и непредсказуемая погода представляют собой серьезное испытание, однако участники из Санкт-Петербурга успешно справились со всеми поставленными задачами, уверенно пройдя всю соревновательную программу.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-08-2026, 15:24
Спортсмен из Герценовского университета стал чемпионом Петербурга по футболу
25-08-2026, 10:41
В Смольном поздравили чемпионок мира по художественной гимнастике
23-07-2026, 11:13
На базе Герценовского университета создадут центр физической реабилитации.
28-07-2026, 11:14
Сергей Рыжиков — главный тренер ФК «Динамо-СПб»
27-07-2026, 11:03
Женская сборная Герценовского университета завоевала бронзу чемпионата Санкт-Петербурга по футболу
16-09-2026, 23:09
ТОП детских футбольных клубов Санкт-Петербурга

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
Сегодня, 11:44
В Красном Селе подросток на питбайке пострадал в ДТП
Вчера, 21:16
В Красном Селе пьяный лихач врезался в памятник воинской славы
9-10-2026, 23:55
В Ленобласти в массовом ДТП с фурой пострадали три человека
Наверх