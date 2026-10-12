Петербургские серферы завоевали серебро Спартакиады народов России

В Калининградской области завершились соревнования по серфингу, проводившиеся в рамках Спартакиады народов России.

Сборная команда Санкт-Петербурга продемонстрировала выдающиеся результаты, заняв второе общекомандное место.

Серфинг, особенно на Балтике, требует от спортсменов не только физической подготовки, но и сильного духа. Изменчивая балтийская волна и непредсказуемая погода представляют собой серьезное испытание, однако участники из Санкт-Петербурга успешно справились со всеми поставленными задачами, уверенно пройдя всю соревновательную программу.