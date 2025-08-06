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В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
В Петербурге увеличен размер премий городского правительства лучшим врачам и медработникаму

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, значительно увеличивающее размер премий для лучших медицинских работников города. Это решение, зафиксированное в документе «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 754», призвано повысить статус и престиж медицинских профессий, стимулируя профессиональный рост и инновации в здравоохранении северной столицы. Речь идёт о престижных ежегодных конкурсах «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием», проводимых с 2011 года.

Теперь лауреаты конкурса «Лучший врач года» будут получать премию в размере 300 тысяч рублей, что представляет собой существенное увеличение по сравнению с предыдущим размером выплат. Эта значительная сумма призвана не только отметить выдающиеся достижения и профессионализм лучших врачей Санкт-Петербурга, но и служить мощным стимулом для повышения качества медицинской помощи. Ведь увеличение вознаграждения напрямую связано с желанием привлечь и удержать высококвалифицированных специалистов в системе здравоохранения города.

Аналогичным образом, премия для победителей конкурса «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» увеличивается до 150 тысяч рублей. Это решение подчеркивает важность и значимость работы медицинских сестер, фельдшеров и других специалистов со средним медицинским образованием, которые являются неотъемлемой частью команды, обеспечивающей эффективное функционирование системы здравоохранения. Увеличение размера премии – это признание их вклада и стимул для дальнейшего профессионального развития и совершенствования навыков.

Таким образом, данное постановление правительства не только материально стимулирует лучших медицинских работников Санкт-Петербурга, но и является важным шагом в рамках государственной политики, направленной на укрепление и развитие системы здравоохранения города. Ежегодное проведение этих конкурсов способствует не только повышению престижа профессии, но и распространению лучшего опыта и инновационных методик в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга, что в конечном итоге положительно сказывается на качестве медицинского обслуживания всех жителей города. Это долгосрочная инвестиция в будущее здравоохранения Санкт-Петербурга, направленная на создание более привлекательной и эффективной системы для лучших специалистов.

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