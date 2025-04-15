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Питерец.ру » Общество » Губернатор Ленобласти утвердил новые премии спортсменам и тренерам

Губернатор Ленобласти утвердил новые премии спортсменам и тренерам

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об учреждении премий для спортсменов и их тренеров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко продемонстрировал свою приверженность развитию спорта высших достижений, подписав постановление о введении системы премий для спортсменов и тренеров региона. Это решение, по словам самого губернатора, призвано не только отметить выдающиеся успехи ленинградских атлетов на всероссийской и международной арене, но и стимулировать их к дальнейшим достижениям, поощряя упорный труд и стремление к победе. Система премирования, заложенная в постановлении, представляет собой многоуровневую структуру, где размер выплаты напрямую зависит от уровня и значимости соревнований, на которых атлет завоевал награду.

Наиболее весомые награды ожидают спортсменов, добившихся успеха на Олимпийских играх. За медали высшего достоинства предусмотрены премии размером до 3 миллионов рублей. Это существенная поддержка, которая поможет атлетам в дальнейшем совершенствовании навыков и подготовке к новым стартам. Победы на чемпионатах мира и Европы также достойно вознаграждаются – премия составит до 100 тысяч рублей. Для спортсменов, завоевавших первые места на чемпионатах России и всероссийских спартакиадах, предусмотрена выплата до 75 тысяч рублей. Эти суммы могут существенно помочь в финансировании тренировочного процесса, покупки спортивного инвентаря и обеспечении необходимых условий для подготовки к соревнованиям.

Важным аспектом данного постановления является особое внимание, уделяемое представителям паралимпийских и сурдолимпийских видов спорта. Это подтверждает стремление правительства Ленинградской области обеспечить равные возможности и поддержку для всех спортсменов, вне зависимости от их физических возможностей. Более того, система премирования не ограничивается только спортсменами. Тренеры, чьи подопечные добились значительных успехов, также получат заслуженные премии, что подчеркивает важность их роли в достижении высоких результатов. Это позволит поощрить квалифицированных специалистов и стимулировать их к дальнейшей работе на благо спорта Ленинградской области.

Полный текст постановления доступен по указанной ссылке, где можно ознакомиться со всеми деталями и нюансами системы премирования. 

Источник: Администрация Ленобласти
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