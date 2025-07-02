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Питерец.ру » Общество » В Петербурге определены лауреаты Молодёжной премии Санкт‑Петербурга

В Петербурге определены лауреаты Молодёжной премии Санкт‑Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Беглов подписал постановление «О присуждении премии Правительства Санкт‑Петербурга «Молодежная премия Санкт‑Петербурга» в 2025 году»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, официально объявляющее о присуждении премий Правительства Санкт-Петербурга молодым талантам в 2025 году. Эта престижная награда, ежегодно вручаемая с 2002 года, является признанием выдающихся достижений молодых петербуржцев в самых разных сферах жизни города. Она призвана стимулировать активность и поощрить неординарные успехи молодого поколения, вкладывающего свой потенциал в развитие Северной столицы.

Премия доступна гражданам Российской Федерации, проживающим или временно пребывающим в Санкт-Петербурге. Процесс отбора кандидатов проходит в несколько этапов, кульминацией которых становится окончательное решение специально сформированной конкурсной комиссии. Эта комиссия, составленная из ведущих экспертов в различных областях, тщательно анализирует достижения претендентов, оценивая их значимость и вклад в развитие города.

Финансовое вознаграждение для каждого лауреата составляет 75 тысяч рублей – существенная поддержка для молодых специалистов, позволяющая им продолжать свою работу и реализовывать новые амбициозные проекты. В 2025 году премия будет вручена четырнадцати заслуженным молодым петербуржцам, продемонстрировавшим исключительные результаты в своих областях.

Спектр номинаций широк и охватывает ключевые сектора жизни города: образование, науку и технику, культуру и искусство, бизнес и управление, журналистику, общественную деятельность, гражданско-патриотическое воспитание, спорт, информационные технологии, здравоохранение, службу Отечеству. Отдельные номинации сосредоточены на поощрении лучших молодых рабочих, наставников молодого поколения и руководителей наиболее успешных молодежных и детских общественных организаций. Такой многоаспектный подход подчеркивает важность поддержки молодых людей, стремящихся к самореализации в различных сферах деятельности.

Таким образом, "Молодежная премия Санкт-Петербурга" – это не просто денежное вознаграждение, но и важный символ признания таланта и вклада молодых людей в процветание Санкт-Петербурга. Это поощрение их стремления к совершенствованию и достижению выдающихся результатов, способствующих развитию города и его культурного и экономического потенциала. Премия служит ярким примером того, как город инвестирует в свое будущее, поддерживая самых талантливых и перспективных молодых людей.

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