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Питерец.ру » Общество » Ленобласть под угрозой лесных пожаров: прогноз экспертов

Ленобласть под угрозой лесных пожаров: прогноз экспертов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
interfax.ru
Эксперты предупреждают о резком возрастании опасности лесных пожаров в Ленинградской области: ключевые факторы – грозы и человеческая беспечность

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти ожидается ухудшение ситуации с лесными пожарами. По мнению экспертов, риск их возникновения значительно возрастет. Например, так считает Александр Крышень – доктор биологических наук и директор Института леса КарНЦ РАН.

Ключевыми факторами риска названы сухие грозы и небрежность людей. В то время как Карелия уже борется с 28 активными очагами, занимающими около 1,8 тыс. га, большинство из которых возникло из-за природных явлений, ученые предсказывают аналогичную тенденцию и для южной тайги (Ленинградской области).

Крышень отмечает, что обилие злаков в почве создает благоприятную среду для распространения огня. Высохшая трава весной становится идеальным топливом. Важно отметить, что, по его словам, основной причиной лесных пожаров является человеческий фактор – до 90% возгораний происходит по вине людей. Даже просто брошенная стеклянная бутылка может стать причиной бедствия, сработав как линза. Ученый также подчеркивает, что малоснежные зимы, становящиеся все более частыми, также увеличивают опасность весенних пожаров.

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