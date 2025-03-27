Многовековой буддийский храм разрушен в результате «беспрецедентных» и смертоносных лесных пожаров в Южной Корее

Южная Корея передислоцировала пожарные вертолеты после того, как авиакатастрофа со смертельным исходом вызвала временную приостановку полетов в среду, поскольку власти пытаются сдержать “беспрецедентные” смертоносные лесные пожары, которые опустошили юго-восток страны, уничтожив многовековой буддийский храм.

По словам местных пожарных, вертолет потерпел крушение во время работ по локализации быстро распространяющегося пожара в округе Уйсон, расположенном более чем в 200 километрах к юго-востоку от столицы Сеула. Было подтверждено, что пилот, единственный человек на борту, погиб.

По меньшей мере 26 человек погибли и более двух десятков получили ранения в результате лесных пожаров, вызванных сухостью воздуха и сильным ветром, бушующих в южных регионах страны, угрожающих нескольким историческим местам, сообщило Министерство внутренней безопасности в ситуационном отчете в четверг.

По словам властей, среди погибших были четверо государственных служащих, отправленных на борьбу с лесным пожаром.

Храм Гунса 1300-летней давности в округе Уйсон, главная буддийская достопримечательность, был среди десятков зданий, сгоревших дотла, а его церемониальный колокол - единственная часть, выглядящая несколько неповрежденной, согласно фотографиям Корейского буддийского ордена Джогье.

Некоторые артефакты, находившиеся на историческом месте, включая сидящего каменного Будду, признанного государством сокровищем, были спасены от огня, поскольку их перевезли в другие храмы перед приближающимся пожаром, добавило агентство.

По состоянию на вторую половину дня среды пожарные вертолеты возобновили попытки потушить пламя, в результате которого сгорело более 17 398 гектаров (почти 43 000 акров) земли, сообщили официальные лица.

Хан Дак Су, премьер-министр и исполняющий обязанности президента Южной Кореи, заявил, что пожары были самыми сильными в стране за последние годы и нанесли “беспрецедентный ущерб”.