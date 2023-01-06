Возрастает риск пожаров

«Питерец.ру» отмечает, что в Северную столицу пришли холода. Интересно, что во время сильных морозов увеличивается опасность пожаров. Об этом сообщили представители МЧС.

Люди начинают активно пользоваться обогревателями и печами. Спасатели призывают воздержаться от применения самодельных электроприборов. Еще нельзя оставлять обогреватели без присмотра.

Рядом с приборами не должны находиться горючие материалы. Кроме того, обогреватели не следует использовать для сушки вещей. Что касается газовых баллонов, то их нельзя хранить дома.

Именно нарушения при использовании обогревателей и становятся причиной пожаров. Так что проблема не в самом холоде, а в безопасных способах борьбы с ним. Когда здесь возникают нарушения, это может привести к печальным последствиям.