Пожилые люди сгорают заживо в своих домах из-за растущего числа жертв средиземноморских лесных пожаров

Двое пожилых людей, найденных сожженными в своем доме в Италии, входят в число по меньшей мере 40 человек, которые, как известно, погибли в результате лесных пожаров, бушующих на огромных участках Средиземного моря.

Страны, включая Италию, Грецию и Алжир, направляют тысячи пожарных для борьбы с разрушительными пожарами, вызванными палящими температурами и сильным ветром.

Самое большое число погибших в Алжире, где лесные пожары охватили 11 провинций североафриканской страны, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека, сообщила в понедельник государственная телекомпания EPTV News со ссылкой на министерство внутренних дел страны и местные группы. По сообщению Reuters, десять жертв были солдатами.

По данным EPTV, более 8000 пожарных были задействованы для тушения пожаров, поскольку жители, живущие вблизи лесных массивов, были эвакуированы.

В настоящее время ситуация, похоже, находится под контролем, говорится в заявлении службы гражданской защиты Алжира, которая заявила, что ей удалось сдержать все лесные пожары.

Италия, одна из стран, наиболее пострадавших от экстремальной жары в Европе, борется с 10 пожарами на юге страны, включая пожары на Сицилии, Калабрии, Абруццо и Апулии, где во вторник вечером из трех отелей были эвакуированы 2000 человек.



