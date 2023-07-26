ента новостей

17:37
Проект «Единой России» «Менделеевская карта» поддержит студентов и молодых учёных Петербурга
16:36
В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован
15:51
Выставка приурочена ко Дню ВМФ «Морская слава, запечатленная в фарфоре»
15:50
Петербургский гроссмейстер Лобанов трижды подряд проиграл на шахматном турнире в Уральске, теперь его опережает юниорка Анна Шухман, набравшая 4,5 очка за 7 туров
15:49
На месте захоронения министра иностранных дел Российской империи Николая Гирса установлен памятник
15:48
Один человек погиб, несколько ранены в результате пожара на грузовом судне у побережья Нидерландов
15:46
Верховный суд Израиля заявляет, что пока не будет блокировать закон, ограничивающий его власть
15:44
Пожилые люди сгорают заживо в своих домах из-за растущего числа жертв средиземноморских лесных пожаров
15:44
Названа "большая пятерка" союзников России в Африке, где сохраняет присутствие ЧВК "Вагнер"
13:54
Ладожский мост два раза разведут для прохода вниз по реке брига «Россия»
13:20
Александр Бельский встретился с делегацией Национального собрания Республики Намибия
12:21
В Ленобласти началась уборка зерна
12:09
«Родина моей Родины»: в День крещения Руси по всей стране пройдет премьера нового фильма о Херсонесе
12:04
В Ленобласти 12-летний подросток госпитализирован после вылета в кювет на квадроцикле
11:56
В Петроградском районе иномарка сбила 7-летнюю девочку
11:50
В Московском районе задержали закладчика наркотических средств
02:35
Хоккеисты системы СКА Бучельников, Иванов, Плешков, Кузьмин, Кабуш, Лазутин, Синяткин, Семён и Иван Демидовы вызваны в сборную на предсезонный турнир в Сочи
00:48
Мантуан и Клаудиньо забили за «Зенит» в выигранном командой Сергея Семака кубковом поединке с «Ахматом»
23:43
Жители Ленобласти могут проголосовать за подключение к высокоскоростному мобильному интернету деревень и сёл
22:33
В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки
22:17
Александр Бельский встретился с делегацией провинции Гаутенг (ЮАР)
18:17
В Петербурге в ДТП пострадали трое пассажиров троллейбуса
18:08
Депутат Заксобрания Павел Крупник будет активно помогать футбольному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург)
17:36
На КАД с проспектом Обуховской Обороны полностью перекроют два съезда
15:43
В Енакиево строители из Ленобласти восстановят лицей
15:41
В Волховском районе отремонтируют дорогу к Пупышево от Мурманского шоссе
14:32
В Кикерино в ДТП пострадала пассажирка отечественного универсала
14:25
Министр юстиции Новой Зеландии подал в отставку после обвинения в автокатастрофе
14:21
Правительство Израиля приняло закон об ограничении полномочий Верховного суда вопреки массовым протестам
13:21
В Ленобласти задержан первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района по подозрению в причинении смерти по неосторожности мужчине, погибшему в результате обрушения пешеходного моста
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Пожилые люди сгорают заживо в своих домах из-за растущего числа жертв средиземноморских лесных пожаров

Пожилые люди сгорают заживо в своих домах из-за растущего числа жертв средиземноморских лесных пожаров

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Двое пожилых людей, найденных сожженными в своем доме в Италии, входят в число по меньшей мере 40 человек, которые, как известно, погибли в результате лесных пожаров

Двое пожилых людей, найденных сожженными в своем доме в Италии, входят в число по меньшей мере 40 человек, которые, как известно, погибли в результате лесных пожаров, бушующих на огромных участках Средиземного моря.

Страны, включая Италию, Грецию и Алжир, направляют тысячи пожарных для борьбы с разрушительными пожарами, вызванными палящими температурами и сильным ветром.

Самое большое число погибших в Алжире, где лесные пожары охватили 11 провинций североафриканской страны, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека, сообщила в понедельник государственная телекомпания EPTV News со ссылкой на министерство внутренних дел страны и местные группы. По сообщению Reuters, десять жертв были солдатами.

По данным EPTV, более 8000 пожарных были задействованы для тушения пожаров, поскольку жители, живущие вблизи лесных массивов, были эвакуированы.

В настоящее время ситуация, похоже, находится под контролем, говорится в заявлении службы гражданской защиты Алжира, которая заявила, что ей удалось сдержать все лесные пожары.

Италия, одна из стран, наиболее пострадавших от экстремальной жары в Европе, борется с 10 пожарами на юге страны, включая пожары на Сицилии, Калабрии, Абруццо и Апулии, где во вторник вечером из трех отелей были эвакуированы 2000 человек.


Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-06-2023, 09:16
По меньшей мере 42 человека погибли и тысячи стали вынужденными переселенцами на Гаити после наводнения
19-07-2022, 09:03
Экстремальная жара иссушает часть Европы
15-10-2021, 10:33
На юге Тайваня в результате пожара в жилом доме погибли 46 человек
22-08-2022, 14:14
По меньшей мере 32 человека погибли в Индии из-за муссонных дождей
17-11-2022, 09:31
Пожары тушат эффективно
6-06-2023, 09:13
По меньшей мере 16 человек погибли в результате протестов в Сенегале после вынесения приговора лидеру оппозиции

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 16:36
В Ленобласти в ДТП сошлись иномарка с мотоциклом. Мотоциклист в тяжелом состоянии госпитализирован
0
81
Сегодня, 12:04
В Ленобласти 12-летний подросток госпитализирован после вылета в кювет на квадроцикле
0
76
Сегодня, 11:56
В Петроградском районе иномарка сбила 7-летнюю девочку
0
147
Вчера, 22:33
В Ленобласти иномарку смяло при столкновении с двумя большегрузами. Погибла женщина-водитель легковушки
Наверх