В Шушарах отремонтировали мост через безымянный ручей

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в поселке Шушары успешно завершены масштабные работы по капитальному ремонту моста, перекинутого через безымянный ручей. Решение о проведении столь необходимых ремонтных работ было принято после визита Александра Беглова в Пушкинский район в августе 2024 года. Во время этой рабочей поездки губернатор лично оценил состояние моста и признал его критическую необходимость в обновлении. Несмотря на свои небольшие размеры, этот мост играет крайне важную роль в инфраструктуре района, обеспечивая жителям близлежащих кварталов прямой и удобный выезд на оживленное Московское шоссе.

До начала ремонта мост представлял собой устаревшую конструкцию, состоящую из двух балочных пролетов. Его состояние вызывало серьезные опасения относительно безопасности движения, особенно с учетом возрастающей интенсивности транспортного потока, включающего как легковые, так и грузовые автомобили. Проведенный капитальный ремонт кардинально изменил облик и технические характеристики моста, значительно повысив его пропускную способность и уровень безопасности.

В ходе работ была полностью демонтирована старая, изношенная конструкция. На ее месте возведена новая, более надежная и долговечная переправа. Теперь мост представляет собой П-образную раму, установленную на монолитном железобетонном фундаменте, опирающемся на прочное свайное основание. Это решение обеспечивает высочайшую степень устойчивости и прочности сооружения, способного выдерживать значительно большие нагрузки, чем его предшественник. Длина пролетного строения составляет 7,5 метров, что, впрочем, не отражает масштаба проведенных работ.

За счет грамотного планирования и использования современных строительных материалов, удалось не только повысить прочность моста, но и существенно расширить его. Общая ширина обновленной переправы достигла 12 метров. Эта площадь разделена на две полосы движения для автотранспорта, каждая шириной 3 метра, и комфортную пешеходную зону шириной 2,25 метра. Пешеходная зона оборудована надежным перильным ограждением из современных композитных материалов, обеспечивающим безопасность пешеходов.

Проезжая часть моста получила несколько слоев высококачественного асфальтобетона, уложенного на надежный слой гидроизоляции. Все деформационные швы выполнены закрытого типа, что предотвращает попадание влаги и продлевает срок службы моста. Благодаря вниманию к деталям и использованию современных технологий, капитальный ремонт обеспечил не только долговечность, но и эстетическую привлекательность сооружения. Мост не просто стал функциональнее, он стал украшением поселка Шушары. Это яркий пример того, как даже относительно небольшой ремонтный проект может существенно улучшить жизнь людей и повысить качество городской среды. Работа, проведенная по поручению Александра Беглова, демонстрирует заботу о жителях Санкт-Петербурга и стремление к улучшению инфраструктуры города. Результатом стало не только новое, надежное мостовое сооружение, но и повышение комфорта и безопасности для всех жителей близлежащих районов. Капитальный ремонт моста в Шушарах – это показательный пример эффективного использования бюджетных средств и подтверждение приверженности городских властей целям улучшения жизни горожан.