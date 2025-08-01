ента новостей

12:03
С Днем образования Ленинградской области
11:57
В Шушарах отремонтировали мост через безымянный ручей
11:54
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
11:51
В Петербурге задержали приезжую за кражу 980 тысяч из квартиры блокадников
11:36
В Войсковицах на трассе А-120 перекроют движение через железнодорожный переезд
11:21
В Колпино выявили факт организации незаконной миграции
11:17
На Петровском проспекте в ДТП с такси пострадали два человека
11:10
На улице Новоселов поймали подозреваемого в квартирном грабеже
11:07
На Малой Балканской улице тувинец жестоко избил мужчину из-за включенных фар
11:02
В Петербурге задержали поджигателя квартиры на проспекте Ударников
11:00
В Колпино мужчину залили из газового баллончика и отобрали более двух миллионов рублей
09:39
Лаос подарит Петербургу слонов
09:30
Петербургские тапочки: роскошь или необходимость?
09:22
Петербург и Ленобласть объединяются для создания «зеленого щита»
09:11
Спрос на алкоголь в Петербурге снижается: меньше водки и шампанского
00:35
Предсезонный хоккейный турнир имени Николая Дроздецкого пройдёт в «Хоккейном городе» 11–15 августа: участие примут «СКА-ВМФ», петербургское «Динамо», «Звезда», «Югра» и «Горняк-УГМК»
22:54
38-летний ветеран «Рубина» Олег Иванов забил в кубковом матче, в котором соперник «Зенита» по группе «А» победил «Оренбург»
19:11
Беглов вручил награды лучшим работникам строительного комплекса
16:12
На развязке КАД с Колтушским шоссе перекроют одну полосу
14:47
В Петербурге задержали сбытчика сильнодействующих веществ посредством онлайн-магазина
14:45
Полиция ищет поджигателей иномарки в Мурино
14:41
В Мурино поймали угонщина машины скорой помощи
14:37
Конфликт отдыхающих на Колтушском озере закончился убийством
14:25
В парке на улице Коллонтай избили и ограбили школьника
14:21
В петербурге задержали грабителя, напавшего на девушку возле торгового центра на Лиговке
14:19
На Невском проспекте в одном из баров мужчина угрожал персоналу игрушечным пистолетом
14:15
В Петербурге крановщик устроил стрельбу на строительном объекте
14:12
В Красногвардейском районе полицейские провели профилактический рейд на территории гаражного массива
10:09
Досуг петербуржцев: как бы город жил без работы?
09:56
В Петербурге фитнес становится дороже: анализ цен на спортивные услуги
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Шушарах отремонтировали мост через безымянный ручей

В Шушарах отремонтировали мост через безымянный ручей

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
По поручению Александра Беглова в поселке Шушары завершен капитальный ремонт моста через безымянный ручей

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в поселке Шушары успешно завершены масштабные работы по капитальному ремонту моста, перекинутого через безымянный ручей. Решение о проведении столь необходимых ремонтных работ было принято после визита Александра Беглова в Пушкинский район в августе 2024 года. Во время этой рабочей поездки губернатор лично оценил состояние моста и признал его критическую необходимость в обновлении. Несмотря на свои небольшие размеры, этот мост играет крайне важную роль в инфраструктуре района, обеспечивая жителям близлежащих кварталов прямой и удобный выезд на оживленное Московское шоссе.

До начала ремонта мост представлял собой устаревшую конструкцию, состоящую из двух балочных пролетов. Его состояние вызывало серьезные опасения относительно безопасности движения, особенно с учетом возрастающей интенсивности транспортного потока, включающего как легковые, так и грузовые автомобили. Проведенный капитальный ремонт кардинально изменил облик и технические характеристики моста, значительно повысив его пропускную способность и уровень безопасности.

В ходе работ была полностью демонтирована старая, изношенная конструкция. На ее месте возведена новая, более надежная и долговечная переправа. Теперь мост представляет собой П-образную раму, установленную на монолитном железобетонном фундаменте, опирающемся на прочное свайное основание. Это решение обеспечивает высочайшую степень устойчивости и прочности сооружения, способного выдерживать значительно большие нагрузки, чем его предшественник. Длина пролетного строения составляет 7,5 метров, что, впрочем, не отражает масштаба проведенных работ.

За счет грамотного планирования и использования современных строительных материалов, удалось не только повысить прочность моста, но и существенно расширить его. Общая ширина обновленной переправы достигла 12 метров. Эта площадь разделена на две полосы движения для автотранспорта, каждая шириной 3 метра, и комфортную пешеходную зону шириной 2,25 метра. Пешеходная зона оборудована надежным перильным ограждением из современных композитных материалов, обеспечивающим безопасность пешеходов.

Проезжая часть моста получила несколько слоев высококачественного асфальтобетона, уложенного на надежный слой гидроизоляции. Все деформационные швы выполнены закрытого типа, что предотвращает попадание влаги и продлевает срок службы моста. Благодаря вниманию к деталям и использованию современных технологий, капитальный ремонт обеспечил не только долговечность, но и эстетическую привлекательность сооружения. Мост не просто стал функциональнее, он стал украшением поселка Шушары. Это яркий пример того, как даже относительно небольшой ремонтный проект может существенно улучшить жизнь людей и повысить качество городской среды. Работа, проведенная по поручению Александра Беглова, демонстрирует заботу о жителях Санкт-Петербурга и стремление к улучшению инфраструктуры города. Результатом стало не только новое, надежное мостовое сооружение, но и повышение комфорта и безопасности для всех жителей близлежащих районов. Капитальный ремонт моста в Шушарах – это показательный пример эффективного использования бюджетных средств и подтверждение приверженности городских властей целям улучшения жизни горожан.

Все по теме: Пушкинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-10-2022, 19:27
В Невском районе начался капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку
24-08-2020, 19:28
В Петербурге отремонтируют мост через Кронверкский пролив
26-04-2013, 16:41
Подготовлена схема объезда Дворцового моста на период ремонта
7-05-2013, 16:02
Сроки открытия Дворцового моста для автотранспорта перенесли на 20 мая
13-08-2019, 11:20
В Петербурге отремонтируют Биржевой мост
2-10-2024, 13:42
В Петербурге начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:17
На Петровском проспекте в ДТП с такси пострадали два человека
30-07-2025, 20:12
В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка
30-07-2025, 14:51
В Ленобласти в поселке Кобринское произошло смертельное ДТП
30-07-2025, 14:04
На улице Доблести водитель иномарки переехал лежащего на дороге мужчину
Наверх