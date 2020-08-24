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Питерец.ру » Общество » В Петербурге отремонтируют мост через Кронверкский пролив

В Петербурге отремонтируют мост через Кронверкский пролив

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
2gis.com
В Санкт-Петербурге отремонтируют мост через Кронверкский пролив

Представленную повторно проектно-сметную документацию на капитальный ремонт мостового перехода изучили эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.
Кронверкский мост, соединяющий Заячий и Петроградский острова, один из самых молодых петербургских мостов, был возведен в 1938 году по проекту инженера П.П. Степнова в связи с необходимостью соединения Заячьего острова с Мытнинской набережной. Первоначально мост предназначался для обслуживания Монетного двора, расположенного в западной части Петропавловской крепости и должен был обеспечить транзит пешеходов и проезд автотранспорта на территорию Петропавловской крепости. Кроме того, через крутой подъем нового пролетного строения могли проходить малые суда, благодаря чему мост начали называть «горбатый». В 2001 году Кронверкский мост признан объектом культурного наследия федерального значения.

За десятилетия эксплуатации деревянное сооружение значительно обветшало, в 1976 году из-за неудовлетворительного технического состояния его грузоподъемность была ограничена до 6 т. В 1978 году мост отремонтировали, все пролеты были перекрыты металлическими балками, деревянный настил разделен на тротуары и проезжую часть, но в сентябре 2015 года переход было признан аварийным из-за того, что отдельные его элементы прогнили на 79%. Был произведен ремонт моста с полной заменой деревянных конструкций опор 5 и 6 под центральным пролетом, аварийное состояние было ликвидировано и в июне 2016 года мост вновь был допущен к эксплуатации.

В настоящее время мостовые конструкции, как и почти все промежуточные опоры, значительно ограничены по работоспособности, его состояние близко к аварийному, грузоподъемность недостаточна для пропуска расчетных нагрузок, балки пролетных строений полностью неремонтопригодны, свайное основание промежуточных опор и устои моста требуют замены.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, запланированы комплексный ремонт и реставрация Кронверкского моста. Проектными решениями предусмотрено сохранение всех объемно-планировочных параметров мостового перехода с сохранением его внешнего облика при условии использования его только как пешеходного и лишь в особых случаях с возможностью пропуска автомобильного транспорта. В ходе реализации проекта предусмотрена полная замена пролетных строений на новые, замена поперечного и продольного настила и мостового полотна. Также планируется выполнить капитальный ремонт промежуточных опор, заменить свайное основание и провести иные необходимые работы.

Застройщик - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест». Проектная документация подготовлена ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология».

Источник: Главгосэкспертиза
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