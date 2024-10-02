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Питерец.ру » Общество » В Петербурге начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста

В Петербурге начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Петербурга
Александр Беглов: Начался монтаж пролетов Большого Смоленского моста - важный этап реализации одного из мегапроектов Петербурга

В Санкт-Петербурге стартовала новая, знаковая веха в возведении Большого Смоленского моста – одного из самых масштабных инфраструктурных проектов города последних десятилетий. Строители приступили к сборке первого арочного пролетного строения, которое станет визитной карточкой этой современной переправы.

Выбор арочных конструкций для Большого Смоленского моста не случаен. Они придают сооружению легкость и воздушность, гармонично вписывая его в панораму города. Цельносварные арочные элементы, которые сейчас монтируются, создадут прочный и эстетически привлекательный каркас моста.

Как подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, новый мост значительно улучшит транспортную ситуацию на обоих берегах Невы. Он станет не только важной транспортной артерией, соединяющей различные районы города, но и новой достопримечательностью. Большой Смоленский мост призван продолжить традиции великолепных мостов Петербурга, которые уже стали символом города.

Строительство моста ведется высокими темпами. В начале апреля были забетонированы первые стойки опоры эстакады, а сейчас уже началась сборка первого пролета. Специалисты дивизиона «Дороги и Мосты» Нацпроектстроя успешно смонтировали на одной из новых опор анкерные узлы, которые примут на себя вес арок и передадут его на опору.

Современный разводной мост соединит берега Невы на ее длинном отрезке между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Его протяженность составит 1,6 километра, и для его возведения потребуется 10 опор. Разводным будет 60-метровый пролет между 5 и 6 опорами, который обеспечит беспрепятственный проход судов по Неве. Мост будет шестиполосным, с тротуарами, велодорожкой и трамвайной линией.

В ближайшее время Большой Смоленский мост начнет приобретать тот вид, который со временем станет привычным для петербуржцев. Это грандиозное сооружение не только улучшит транспортную инфраструктуру города, но и станет новым символом его развития и процветания.

Строительство моста и развязок планируется полностью завершить в 2029 году.

Источник: Администрация Петербурга
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