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Питерец.ру » Общество » Большой семейный фестиваль откроется в Пушкинском районе в Буферном парке

Большой семейный фестиваль откроется в Пушкинском районе в Буферном парке

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Петербург продолжает Большой семейный фестиваль и масштабную работу по поддержке семейных ценностей

В ближайшие выходные, 26 и 27 июля, с 11:00 до 17:00, Пушкинский район Санкт-Петербурга станет эпицентром семейного веселья. В живописном Буферном парке развернется масштабный Большой семейный фестиваль, уже ставший любимой традицией петербуржцев. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично пригласил всех жителей города и, особенно, Пушкинского района, принять участие в этом ярком событии, подчеркнув важность семейных ценностей и комфортной городской среды для каждого петербуржца.

Фестиваль обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Организаторы подготовили насыщенную программу, включающую более двадцати разнообразных мастер-классов, увлекательные семейные игры, захватывающие эстафеты и интеллектуальные викторины. Это не просто развлечение – это возможность провести время вместе, укрепить семейные связи и создать незабываемые воспоминания.

Для самых маленьких гостей фестиваля подготовлена особая программа. Юные участники смогут окунуться в мир робототехники, освоив азы управления роботами. Для будущих химиков и косметологов проведут мастер-классы по изготовлению домашней косметики. Даже архитектурные таланты смогут проявить себя, поучаствовав в строительстве модели Большого Смоленского моста из огромных кубиков. Творческий потенциал детей также будет задействован в создании слайма, "вулканчиков" для ванны и когтеточек для кошек, которые впоследствии будут переданы в городские приюты для животных – прекрасный пример воспитания заботы и ответственности.

Но и взрослые не останутся без внимания. Фестиваль предоставит уникальную возможность узнать о льготах для людей старшего поколения, о программах раннего развития в научной сфере и о поддержке начинающих предпринимателей. Специально организованные зоны позволят получить консультации по интересующим вопросам.

Развлекательная программа фестиваля не менее разнообразна. Все желающие смогут совершить увлекательные прогулки по виртуальному Петербургу, погрузившись в историю и красоту города. Захватывающее шоу мыльных пузырей порадует гостей всех возрастов. Специалисты «Города профессий» проведут мастер-классы, позволяющие познакомиться с различными профессиями и, возможно, найти свое призвание. На площадке «Медицинский туризм» можно будет пройти экспресс-обследование и получить консультацию специалистов. Кульминацией фестиваля станет яркий концерт с участием известных артистов, который станет прекрасным завершением насыщенного дня, наполненного эмоциями и впечатлениями.

Большой семейный фестиваль в Буферном парке – это не просто развлекательное мероприятие, это яркое подтверждение курса городской администрации на поддержку семьи и создание благоприятных условий для жизни и развития детей в Санкт-Петербурге. Это инвестиции в будущее города, в счастливое детство и гармоничное воспитание нового поколения петербуржцев. Организаторы постарались учесть интересы всех возрастов, создав атмосферу радости, веселья и взаимопонимания. Это замечательная возможность для семейного отдыха, наполненного положительными эмоциями и яркими воспоминаниями, которые останутся надолго. Приглашение губернатора – это не просто формальность, это искреннее желание сделать жизнь петербуржцев лучше и счастливее.

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