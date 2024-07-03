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Питерец.ру » Общество » Семейный фестиваль «Иван купала» пройдет в Ленобалсти

Семейный фестиваль «Иван купала» пройдет в Ленобалсти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Плести венки, прыгать через костёр, петь песни и водить хороводы – семьи Ленобласти собираются на фестиваль «Иван Купала»

Лето в самом разгаре, и Ленинградская область приглашает всех желающих окунуться в атмосферу древнего праздника Ивана Купалы!

7 июля, в Центральном парке деревни Низино Ломоносовского района, состоится семейный фестиваль "Иван Купала", который обещает стать ярким и запоминающимся событием.

С 16 до 20 часов гостей праздника ожидает насыщенная программа. На сцене фестиваля развернется настоящий концерт, где прозвучат народные песни и мелодии, заводные танцы и зажигательные исполнения. Живая музыка наполнит воздух атмосферой радости и веселья.

В рамках фестиваля пройдут увлекательные игры, позволяющие узнать больше о традициях и обрядах праздника Ивана Купалы. Участники смогут попробовать свои силы в плетении венков, прыжках через костер (разумеется, с соблюдением всех мер безопасности), а также поучаствовать в веселых хороводах и традиционных играх.

Для всех желающих будут организованы творческие мастер-классы, где можно будет научиться изготовлению сувениров в народном стиле, рисовать красками и освоить другие интересные техники.

Не обойдется и без иммерсивного шоу, посвященного легенде о Иване Купале. Завораживающие спецэффекты, яркие костюмы и увлекательный сюжет погрузят зрителей в волшебную атмосферу древних легенд и сказок.

На фестивале будет работать гастрономическая площадка, предлагающая традиционные блюда русской кухни и деликатесы местных производителей. Гости смогут насладиться вкусными угощениями и напиткам, создавая праздничную атмосферу вместе с близкими.

На ярмарке, организованной в рамках фестиваля, свои работы представят мастера народных промыслов из Ленинградской области. Здесь можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы, от традиционных деревянных игрушек до изящных изделий из глины и текстиля.

Фестиваль "Иван Купала" — это не просто праздник веселья и традиций, это прекрасная возможность прикоснуться к истории своей родины, познакомиться с народными обычаями и творчеством местных мастеров. Важно отметить, что фестиваль "Иван Купала" в Ломоносовском районе стал возможен благодаря работе волонтеров движения "Действуй!-Волонтёры культуры" при поддержке АНО "ИТЦ "Ингрия". Проект получил грантовую поддержку губернатора Ленинградской области и является наглядным примером того, как общественные организации и власть могут совместно создавать яркие и значимые мероприятия, способствующие сохранению и развитию культурного наследия региона. Не пропустите возможность отпраздновать Иван Купала в атмосфере традиций и веселья!

Источник: Администрация Ленобласти
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