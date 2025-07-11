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В Петербург возвращается Большой семейный фестиваль

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В ближайшие выходные в Петербурге вновь стартует Большой семейный фестиваль.

В предстоящие выходные Санкт-Петербург вновь окунётся в атмосферу радости и семейного веселья – стартует Большой семейный фестиваль! Этот масштабный праздник, уже ставший доброй традицией, распространит своё тепло на жителей сразу двух районов города: Красносельского и Петродворцового. 12 июля фестиваль распахнёт свои двери для жителей Красносельского района, а 13 июля – для жителей Петродворцового. Это лишь начало грандиозного события: в течение лета запланировано проведение десяти таких фестивалей, кульминацией которых станет общегородской праздник, который пройдёт в начале сентября в живописном парке 300-летия Санкт-Петербурга. Можно смело утверждать, что это событие с нетерпением ожидают тысячи семей по всему городу.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул особую значимость Большого семейного фестиваля, отметив, что он не просто развлекательное мероприятие, а отражение основных приоритетов городской политики: забота о здоровье жителей, поддержка старшего поколения, и создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения. Он справедливо подметил, что Санкт-Петербург – это город, который стремится обеспечить благополучие всех своих граждан, предлагая каждому жителю возможность найти себе занятие по душе, будь то активный отдых или познавательное времяпрепровождение. Фестиваль – это наглядное воплощение этой философии.

Двенадцатого и тринадцатого июля в Южно-Приморском парке будут работать целых двадцать восемь тематических и интерактивных площадок, предлагая невероятное разнообразие развлечений для всех возрастов. Маленьких посетителей ждут увлекательные мастер-классы по рисованию, лепке, конструированию, захватывающие игры и весёлые квесты. Яркое шоу мыльных пузырей точно оставит незабываемые впечатления. Особое внимание уделено и самому юному поколению: «Мастерская улыбок для детей» и викторина «Угадай медицинский инструмент» обещают море позитива и познавательных моментов.

Для взрослых организаторы подготовили не менее интересную программу: мобильная диспансеризация позволит пройти профилактическое обследование, а выездная школа сахарного диабета предоставит консультации специалистов. Но и это ещё не всё! Семейные соревнования «Управление роботом-буксировщиком» позволят проявить свои инженерные навыки, а мастер-классы для будущих инженеров погружают в мир современных технологий. Дети смогут почувствовать себя настоящими водителями, испытав свои силы на симуляторе вождения и даже получив «детские» права.

Не упускайте возможность познакомиться с современной спецтехникой! Ваши дети смогут сесть за руль уборочной машины и почувствовать себя настоящими коммунальщиками, или же примерить на себя роль работника скорой помощи, узнав, как функционирует бригада спасения жизней. Организаторы постарались создать идеальную атмосферу для совместного семейного отдыха, где каждый найдёт себе занятие по интересам и получит массу положительных эмоций. Большой семейный фестиваль – это не просто праздник, а вдохновляющее событие, которое помогает укрепить семейные связи, и найти новые увлечения. В этом году он обещает стать ещё масштабнее и увлекательнее, чем в предыдущие годы. Не упустите возможность посетить этот замечательный праздник и зарядиться позитивом на все предстоящие летние недели!

Участие в фестивале бесплатное, для участия необходимо пройти регистрацию:

Для жителей Красносельского района: vk.cc/cNpJw8

Для жителей Петродворцового района: vk.cc/cNpJqF

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