В Петербурге начался фестиваль «Детские дни»

Санкт-Петербург окунулся в яркую атмосферу фестиваля «Детские дни», который, как и положено по многолетней традиции, радует юных жителей города дважды в год – во время школьных каникул. Весенняя программа этого года, стартовавшая совсем недавно, продлится до 30 марта, предлагая насыщенную культурную программу для детей и их родителей. География фестиваля впечатляет – более сорока площадок распахнули свои двери для юных исследователей. Это 37 музеев, 6 библиотек и один центр естественных наук, каждый из которых подготовил свои уникальные предложения. В общей сложности, фестиваль предоставляет 54 разнообразных программы, включающие в себя захватывающие музейные маршруты, интерактивные игровые экскурсии, творческие мастер-классы, увлекательные научные лаборатории и многое другое.

Двадцатилетняя история фестиваля «Детские дни» – это история успеха и непрерывного развития. За эти годы он прочно утвердился в качестве крупнейшего культурного проекта Санкт-Петербурга, став доброй традицией и долгожданным событием для многих семей. Интерактивность – ключевое слово, описывающее подход организаторов к созданию программ. Ребята не просто пассивно наблюдают, а активно участвуют в процессе познания, открывая для себя историю, науку и искусство в игровой, увлекательной форме. При этом, организаторы позаботились о том, чтобы мероприятия были доступны детям с ограниченными возможностями здоровья, создавая инклюзивную и дружелюбную атмосферу.

Фестиваль «Детские дни» – это не просто набор разрозненных мероприятий, а целостное событие, объединяющее семьи и способствующее укреплению семейных связей. В атмосфере творчества, совместного исследования и радости родители и дети проводят время вместе, создавая незабываемые воспоминания. И это находит свое отражение в растущей популярности фестиваля: по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, весеннюю программу прошлого года за девять дней посетили почти 16 тысяч человек, а осенняя программа 2024 года, продолжавшаяся две недели, привлекла уже 26 тысяч жителей города.

В этом году фестиваль пополнился новыми участниками, что еще больше расширило его географию и тематическое разнообразие. К уже привычным площадкам добавились такие интересные места, как Музей нонконформистского искусства в Арт-центре «Пушкинская-10», детские библиотеки «Славянка», «Муравей» и «Современник», павильон «Большая оранжерея» в музее-заповеднике «Петергоф», Западный павильон Михайловского замка (Русский музей), Фронтовой филиал экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта (Музей Оранэлы). После завершения реконструкции в программу фестиваля вновь включена Белая башня музея-заповедника «Царское Село», что, несомненно, порадует как маленьких, так и взрослых посетителей. География фестиваля вышла за пределы Санкт-Петербурга: к нему присоединились два негосударственных музея Ленинградской области – «Музей в колокольне…». (К сожалению, название музея в колокольне неполное в исходном тексте, его нельзя восстановить до конца).

Расширение географии, увеличение количества участников и разнообразие предлагаемых программ подтверждают статус фестиваля «Детские дни» как крупнейшего и самого масштабного культурного события для детей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это не просто фестиваль, а настоящий праздник детства, способствующий всестороннему развитию юных горожан, прививающий им любовь к искусству, науке и истории, а также укрепляющий семейные узы. Можно с уверенностью сказать, что фестиваль «Детские дни» — это инвестиция в будущее, инвестиция в гармоничное и счастливое детство будущего поколения.