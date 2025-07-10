«Подземка» распространится до «Пулково»

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге стартовали работы по проектированию новой ветки метро, которая свяжет город с аэропортом Пулково. Это необходимо, чтобы обеспечить удобное и быстрое сообщение между центром Северной столицы и воздушной гаванью.

Ожидается, что новая ветка станет важным элементом транспортной инфраструктуры и улучшит качество жизни горожан и гостей города. Планируется, что проект будет реализован с учетом современных технологий и стандартов. Это позволит создать надежную и эффективную систему метро.

Работы по проектированию новой ветки метро находятся на начальной стадии, и специалисты продолжают изучать все аспекты проекта. Ожидается, что через некоторое время будут представлены более детальные планы и сроки реализации проекта.