Новая трамвайная линия «Купчино – Шушары – Славянка»

На заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, посвященном первому чтению проекта бюджета на 2025-2027 годы, фракция «Новые люди» подняла актуальный вопрос о финансировании и сроках завершения масштабного проекта – строительства трамвайной линии «Купчино – Шушары – Славянка». Этот проект, реализуемый по модели государственно-частного партнерства (ГЧП), призван существенно улучшить транспортную доступность южных районов города, испытывающих острую нехватку качественного общественного транспорта. Проблема перегруженности автомобильных дорог в этих районах, особенно в часы пик, становится все более острой с каждым годом, что приводит к длительным пробкам и ухудшению экологической обстановки. Новая трамвайная линия должна стать эффективным решением, обеспечивая быструю и экологически чистую перевозку пассажиров.

Губернатор Александр Беглов и вице-губернатор Николай Линченко, отвечая на вопросы депутатов, подтвердили приверженность города этому проекту. В рамках Адресной инвестиционной программы на 2025-2026 годы Санкт-Петербург выделит 5,5 миллиардов рублей. Однако, львиная доля финансирования, более 30 миллиардов рублей, будет обеспечена частным инвестором, что демонстрирует высокую привлекательность проекта для бизнеса и уверенность в его рентабельности. Это сотрудничество государства и частного сектора – ключевой элемент успешной реализации подобных крупных инфраструктурных проектов, позволяющий оптимально распределить финансовые риски и привлечь необходимые ресурсы.

Заключение договора целевого займа с АО «ДОМ.РФ» в 2023 году сыграло важную роль в ускорении работ. Это соглашение обеспечило проект дополнительным финансированием и позволило начать строительные работы раньше запланированного срока. В целом, по словам вице-губернатора Линченко, финансовое обеспечение проекта находится на достаточном уровне, и отклонений от намеченных сроков не предвидится.

Первый этап строительства, охватывающий участок от Купчино до Шушар, планируется завершить в конце 2025 года. Это позволит уже в ближайшем будущем улучшить транспортное сообщение для жителей этих районов. Второй этап, протяженностью от Шушар до Славянки, более сложный в реализации, запланирован к завершению в 2026 году. Этот этап включает в себя преодоление определенных инженерных трудностей, связанных с особенностями местности, а также требует более детальной прокладки маршрута с учетом существующей инфраструктуры. Кроме того, на данном этапе планируется строительство новых депо и обслуживающих объектов. Важно отметить, что проект предусматривает не только создание новой трамвайной линии, но и комплексную модернизацию инфраструктуры прилегающих территорий, включая благоустройство остановок, пешеходных зон и прилегающих улиц. Это повысит комфорт и безопасность для пассажиров и жителей близлежащих районов. Успешная реализация проекта "Купчино – Шушары – Славянка" станет значительным шагом к улучшению транспортной системы Санкт-Петербурга и повышению качества жизни его жителей. Будут созданы новые рабочие места, а рост пассажиропотока позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги, тем самым улучшая экологическую ситуацию в городе.