На трассе «Кола» на два месяца ограничат пропускную способность на двух путепроводах одновременно

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении ограничений на участке федеральной трассы Р-21 «Кола», проходящем через Всеволожский район Ленинградской области (19-й километр). Ограничения затронут два путепровода, расположенных на данном участке.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 7 июля по 15 сентября на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Горы и путепроводе через скотопрогон будут проводиться работы по замене деформационных швов и восстановлению пришовных зон. В связи с этим, движение будет организовано следующим образом: две полосы из четырех будут временно перекрыты, а транспортный поток будет перенаправлен на встречное направление, обеспечивая движение по одной полосе в каждом направлении. Работы будут вестись одновременно на обоих путепроводах.

Организация дорожного движения на участке проведения работ будет осуществляться в соответствии с утвержденной схемой. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация.

Илья Пузыревский также отметил, что работы будут проводиться в круглосуточном режиме, в две смены. На время перекрытия полос будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. При этом сроки завершения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.