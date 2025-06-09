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На трассе «Кола» будет введено реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области будет введено реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничении движения на трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском и норвежской границей, в пределах Ленинградской области.

Как заявил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в период с 13 июня по 10 августа на указанном участке будет введено реверсивное движение с регулировкой светофорами. Это связано с проведением работ по устранению колейности дорожного полотна, укреплению обочин и нанесению новой горизонтальной разметки. Максимальная разрешенная скорость движения на данном участке будет снижена до 40 км/ч. Следует отметить, что дорога имеет двухполосную структуру, по одной полосе в каждом направлении.

Все работы осуществляются согласно утвержденной схеме организации дорожного движения, согласованной в установленном порядке.

На участке проведения работ будут размещены временные дорожные знаки, светофорные установки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны, а также установлена световая сигнализация, включающая сигнальные фонари дежурного освещения.

Пузыревский также уточнил, что дорожные работы охватят участок федеральной трассы Р-21 «Кола» с 87 по 109 километр, между населенными пунктами Дусьево (Шумское сельское поселение, Кировский район) и Кисельня (Кисельнинское сельское поселение, Волховский район). Он подчеркнул, что сроки завершения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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