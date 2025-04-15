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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение

В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-120 в Ленинградской области введут реверсивное движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части, замене четырёх мастичных деформационных швов, датчиков автоматических дорожных метеостанций, восстановлению обочин и нанесению горизонтальной разметки в период с 21 апреля по 15 июня будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, на участке федеральной трассы А-120 с 107 по 148 километр, от городского посёлка Ульяновка Тосненского района до города Кировска. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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