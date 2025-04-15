В Ленобласти на трассе А-120 введут реверсивное движение

«В связи с производством работ по ликвидации колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части, замене четырёх мастичных деформационных швов, датчиков автоматических дорожных метеостанций, восстановлению обочин и нанесению горизонтальной разметки в период с 21 апреля по 15 июня будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.