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На трассе «Кола» в районе посёлка Приладожский введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе «Кола» в районе посёлка Приладожский введут реверсивное движение 

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на федеральной трассе Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по ликвидации дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 12 по 19 апреля будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены.

«Работы будут производиться на 57 километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в районе городского посёлка Приладожский Кировского района Ленинградской области. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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