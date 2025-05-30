В Ленобласти на трассе «Кола» в районе деревни Дусьево будет введено реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уведомляет о планируемых ограничениях движения на трассе Р-21 «Кола», расположенной в Ленинградской области.

В период со 2 июня по 10 июля на указанном участке будут проводиться работы, направленные на устранение дефектов дорожного покрытия, укрепление обочин, установку дорожных датчиков и нанесение новой горизонтальной разметки. В связи с этим будет организовано реверсивное движение с использованием светофорного регулирования, а скоростной режим будет ограничен до 40 км/ч. Об этом сообщил Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Он отметил, что на данном участке дороги имеется лишь две полосы для движения, по одной в каждом направлении.

Все работы будут осуществляться в строгом соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, светофоры, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также световая сигнализация.

Работы будут проводиться на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» с 80-го по 87-й километр, в районе населенного пункта Дусьево, входящего в состав Шумского сельского поселения Кировского района Ленинградской области. Пузыревский добавил, что сроки выполнения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.