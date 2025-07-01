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в Ленобласти на трассе «Нарва» на месяц введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-180 «Нарва» в Ленинградской области на месяц введут реверсивное движение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении временных ограничений движения на федеральной автотрассе А-180 «Нарва», соединяющей Санкт-Петербург с Эстонской Республикой (в направлении деревни Лужицы), на территории Ленинградской области. Причиной ограничений является проведение ремонтных работ по восстановлению целостности дорожного полотна.

В период с 7 июля по 7 августа на указанном участке будет организовано реверсивное движение автотранспорта, регулируемое светофорами. Максимально разрешенная скорость движения будет снижена до 40 км/ч. Данная мера обусловлена тем, что дорога имеет всего две полосы, по одной в каждом направлении, что требует особого внимания к безопасности дорожного движения в зоне ремонтных работ. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все работы проводятся в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие зону проведения работ, а также смонтирована световая сигнализация с использованием сигнальных фонарей дежурного освещения.

Пузыревский уточнил, что дорожные работы будут проводиться на участке с 1 по 7 километр трассы А-180 «Нарва» в направлении деревни Лужицы, который расположен в пределах Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области.

Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район
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