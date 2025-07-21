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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Пулковским шоссе до 7 сентября перекроют две полосы

На развязке КАД с Пулковским шоссе до 7 сентября перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Пулковским шоссе до 7 сентября перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на участке КАД А-118 в районе пересечения с Пулковским шоссе в связи с проведением дорожных работ.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в период с 28 июля по 10 августа будет закрыто движение по третьей и четвертой полосам. С 11 по 23 августа ограничение затронет первую и вторую полосы, а с 24 августа по 7 сентября – полосу безопасности и переходно-скоростную полосу. На открытых для движения полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Организация дорожного движения на участке проведения работ соответствует утвержденной схеме. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация.

Работы по замене деформационного шва протяженностью 27 метров будут проводиться круглосуточно, в две смены, в три этапа на 68 километре внешнего кольца КАД. Информация о перекрытиях полос будет отображаться на электронных табло и знаках автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

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